OTTAWA, ON, le 30 juin 2023 /CNW/ - Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, fera une annonce importante au sujet de la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme du gouvernement du Canada et de son incidence sur la croissance de l'économie touristique du Canada.

Le ministre Boissonnault sera accompagné :

du secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines , Chris Bittle ;

, ; du secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, Vance Badawey ;

; de la présidente-directrice générale de Destination Canada, Marsha Walden ;

; de la présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada , Beth Potter ;

, ; du président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada , Keith Henry .

Une période de questions suivra.

Date : Le mardi 4 juillet 2023

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu :

Plateforme extérieure du Centre Table Rock

6650, promenade de la rivière Niagara

Niagara Falls (Ontario)

Les représentants des médias sont invités à communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour s'inscrire et pour obtenir les renseignements qui leur permettront de participer à la téléconférence.

Les représentants des médias qui souhaitent tenir une entrevue individuelle avec le ministre Boissonnault peuvent communiquer avec Farrah-Lilia Kerkadi.

