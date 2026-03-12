REGINA, SK, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral à l'appui de nouveaux entrepreneurs en Saskatchewan.

Date :

le 13 mars 2026

Le gouvernement du Canada appuie des entrepreneurs de la Saskatchewan à faire croître leurs entreprises (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Heure :

13 h 30 (HAC)

Endroit :

Gather Local Market

414 Avenue B Sud

Saskatoon (Saskatchewan)

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781