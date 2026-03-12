Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuie des entrepreneurs de la Saskatchewan à faire croître leurs entreprises English

Nouvelles fournies par

Prairies Economic Development Canada

12 mars, 2026, 14:00 ET

REGINA, SK, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral à l'appui de nouveaux entrepreneurs en Saskatchewan.

Date :
le 13 mars 2026

Continue Reading
Le gouvernement du Canada appuie des entrepreneurs de la Saskatchewan à faire croître leurs entreprises (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)
Le gouvernement du Canada appuie des entrepreneurs de la Saskatchewan à faire croître leurs entreprises (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Heure :
13 h 30 (HAC)

Endroit :
Gather Local Market
414 Avenue B Sud
Saskatoon (Saskatchewan)

Restez branchés
Suivez PrairiesCan sur FacebookInstagramLinkedIn et X
Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781

Profil de l'entreprise

Prairies Economic Development Canada