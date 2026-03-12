Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuie des entrepreneurs de la Saskatchewan à faire croître leurs entreprises English
REGINA, SK, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral à l'appui de nouveaux entrepreneurs en Saskatchewan.
Date :
le 13 mars 2026
Heure :
13 h 30 (HAC)
Endroit :
Gather Local Market
414 Avenue B Sud
Saskatoon (Saskatchewan)
