Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien visant à renforcer le secteur des sciences de la vie de l'Alberta

EDMONTON, le 28 août 2019 /CNW/ - Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera un financement fédéral visant à renforcer la capacité de l'Alberta à commercialiser des produits de santé.

Date : Le jeudi 29 août 2019



Heure : 10 h



Endroit : Entrée principale

Hôpital de réadaptation Glenrose

10230 111 Avenue

Edmonton (Alberta) T5G 0B7

