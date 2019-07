Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un investissement dans le développement des compétences et la formation des jeunes chercheurs

ST. JOHN'S, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, annoncera un nouvel investissement qui permettra à la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie du Canada d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois de demain.

Nick Whelan, député de St. John's East, des représentants de la Memorial University, un représentant du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ainsi que des chercheurs et des étudiants qui bénéficieront des nouveaux fonds se joindront à la secrétaire parlementaire. Après l'annonce, il y aura une visite du Northern Region Persistent Organic Pollution Control Laboratory guidée par M. Bing Chen.

Date : Le 11 juillet 2019



Heure : Annonce à 9 h 30 (HAT)

Visite à 10 h (HAT)



Lieu : Memorial University of Newfoundland

240, promenade Prince-Phillip

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour avoir des nouvelles sur les sciences au Canada, suivez @ScienceCDN dans les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez le CRSNG sur Twitter : @CRSNG_NSERC

SOURCE NSERC

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca; Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, media@nserc-crsng.gc.ca