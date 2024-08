EAST GWILLIMBURY, ON, le 6 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias et le grand public sont priés de noter que Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, fera une annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au sujet d'un financement visant à augmenter la superficie des aires de conservation dans le sud de l'Ontario. Elle sera accompagnée de Virginia Hackson, mairesse de la Ville d'East Gwillimbury; de Rick Wilson, gestionnaire des données et de l'analyse pour Conservation Ontario; de Quentin Hanchard, directeur administratif, Credit Valley Conservation Authority; et Tony Van Bynen, député de Newmarket-Aurora. Après l'annonce, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire, tiendra un point de presse.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le mercredi 7 août 2024 Heure : 12 h 30 (HAE) Lieu : Stationnement de Nokiidaa

Rue Yonge / rue Mount Albert

East Gwillimbury (Ontario)

Pour être avisés s'il y a des changements à cet événement qui se déroulera en personne, les représentants des médias et le grand public sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse suivante : [email protected].

Personnes-ressources : Sean Mitchell, Attaché de presse par intérim, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-962-6460, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]