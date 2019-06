Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera l'octroi de financement pour appuyer les partenariats de recherche entre les collèges et l'industrie

BARRIE, ON, le 12 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, fera une annonce au Georgian College concernant les partenariats en recherche et en innovation entre des collèges canadiens et des entreprises locales.

L'annonce sera précédée d'une visite du centre de technologies avancées Peter B. Moore. La ministre Duncan répondra aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le 13 juin 2019



Heure : Visite à 9 h 30 (HE)

Annonce à 10 h (HE)



Lieu : Georgian College

1 Georgian Drive

Centre de technologies avancées Peter B. Moore

Place ABSC, pièce N302B

Barrie (Ontario)

SOURCE NSERC

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca; Valérie Levert-Gagnon, Agente des relations avec les médias et des affaires publiques, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 613-996-2341, media@nserc-crsng.gc.ca