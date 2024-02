MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, sera accompagné de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, de Valérie Plante, mairesse de Montréal, de Mike Duheme, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et de Fady Dagher, directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour annoncer un soutien financier du gouvernement fédéral pour la lutte contre le vol de véhicules.

Date : Le mercredi 21 février 2024

Heure : 13 h 15

Lieu :

Espace 360° COGECO, 4e étage

165, place d'Youville

Montréal (Québec)

