OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, fera une annonce sur l'abandon du tabagisme.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 7 mars 2025

Heure

12 h (HE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

Centre de données scientifiques

40, rue Ruskin

Ottawa (Ontario)

K1Y 4W7

Les médias peuvent également participer à l'événement en se connectant à Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/68834231785

Code d'accès : 077516

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407 ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]