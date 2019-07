Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un nouveau soutien au profit des collectivités autochtones

AIR RONGE, SK, le 23 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera un nouveau soutien au profit des entreprises locales du Nord de la Saskatchewan.

Date : Le mercredi 24 juillet 2019 Heure : 10 h Endroit : Keewatin Community Development Association

319, avenue Husky

Air Ronge (Saskatchewan)

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Rhonda Laing, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Saskatoon (Saskatchewan), 306-975-5944, rhonda.laing@canada.ca

