Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans des organismes de femmes à Ottawa

OTTAWA, le 11 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député d'Ottawa Centre, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce importante en support à des organismes de femmes à Ottawa.

Détails :

Date : 12 juin 2019

Heure : 12 h 15

Emplacement :

YMCA-YWCA

180 avenue Argyle

Ottawa (Ontario)

Heure locale

Renseignements: Braeson Holland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, 343-549-8825; Valérie Haché, Conseillère principale en communications, Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, 819-420-8684

