CHARLOTTETOWN, PE, le 14 août 2024 /CNW/ - Le ministre des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Cory Deagle, et la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, coprésideront les réunions du Conseil canadien des ministres des Pêches et de l'Aquaculture (CCMPA). Les sujets à discuter comprennent : la croissance économique durable du secteur canadien du poisson et des fruits de mer, les changements climatiques, l'aquaculture et les espèces aquatiques envahissantes. Un point de presse avec les coprésidents conclura les réunions du CCMPA.

Date : Le jeudi 15 août 2024



Heure : 15 h 30 HAA



Lieu* : Delta Charlottetown

Salle de bal Malpeque

18, rue Queen

Charlottetown (Î.-P.-É.)

*Un lien Zoom sera disponible pour les médias à participer virtuellement

Remarque : Les représentants des médias qui assistent virtuellement au point de presse sont tenus de s'inscrire auprès des Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada à [email protected]. Les représentants des médias qui y assistent en personne doivent s'inscrire sur place.

Un courriel de confirmation contenant le lien et les instructions pour participer au point de presse via Zoom ne sera fourni qu'aux représentants des médias qui se sont inscrits.

