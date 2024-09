KINGSTON, ON, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, visitera des installations et fera une annonce en appui aux chaînes de valeur des minéraux critiques.

Un point de presse suivra.

Les journalistes peuvent participer à la visite des installations. Le port de chaussures fermées et de pantalons est obligatoire sur le site.

Date : Mercredi 4 septembre 2024

Heure : 14 h (HE)

Lieu :

Hub100

Kingston Process Metallurgy Inc.

672, promenade Justus

Kingston (Ontario) K7M 4H4

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]