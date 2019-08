Avis aux médias - Le député Joe Peschisolido annoncera un soutien au profit de deux entreprises locales du secteur de l'acier et de l'aluminium

RICHMOND, BC, le 6 août 2019 /CNW/ - Joe Peschisolido, député de Steveston-Richmond East, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, annoncera une nouvelle aide financière au profit d'employeurs locaux du secteur de l'acier et de l'aluminium.

Date : 7 août 2019



Heure : 9 h 30



Endroit : Tree Island Industries

3933, chemin Boundary

Richmond (Colombie-Britannique)

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Ben Stanford, Gestionnaire régional, Communications, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, 604-365-8050, ben.stanford@canada.ca

