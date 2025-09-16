OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Alors que la session parlementaire d'automne débute et que la Banque du Canada s'apprête à annoncer sa plus récente décision en matière de taux d'intérêt, la présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Bea Bruske, et l'économiste principal DT Cochrane prendront la parole sur l'état de l'économie canadienne -- marqué par la hausse du chômage, la stagnation de la croissance et l'instabilité du commerce mondial. Ils mettront en garde contre les coupures des services publics et des dépenses de programmes, qui ne feront qu'aggraver la crise, et exhorteront plutôt à une stratégie urgente axée sur l'investissement afin de créer de bons emplois, renforcer les services publics et rendre la vie plus abordable.

« Les travailleuses et travailleurs portent déjà le fardeau de la hausse du coût de la vie et des pertes d'emplois. La dernière chose dont les Canadiens ont besoin, ce sont d'autres coupures. L'austérité ne bâtit pas l'avenir, elle le détruit. Le gouvernement fédéral doit choisir l'investissement plutôt que les coupures : logements abordables, assurance-médicaments universelle, services de garde et bons emplois syndiqués qui redonnent de l'espoir aux gens.» -- Bea Bruske, présidente, CTC

« Un bon économiste sait qu'on ne sort pas d'une crise à coups de coupures. Pourtant, c'est exactement ce que fait le gouvernement Carney. Il est temps d'arrêter de prétendre que l'austérité fonctionne et de commencer à investir dans les travailleuses, les travailleurs et les communautés qui font vivre ce pays. » -- DT Cochrane, économiste principal, CTC

QUOI: Conférence de presse en réaction à l'annonce des taux de la Banque du Canada et à l'approche économique du gouvernement fédéral



QUAND: Le mercredi 17 septembre 2025 à 11 h 30 (HE)



OÙ: Salle de conférence de presse 135-B, Édifice de l'Ouest, Colline du Parlement



QUI: Bea Bruske, présidente, Congrès du travail du Canada

DT Cochrane, économiste principal, Congrès du travail du Canada

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations médiatiques du CTC, [email protected], 613-526-7426