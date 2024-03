OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le concours annuel de la GRC « Nommez un poulain » revient pour une autre année, du 8 au 26 avril. Les jeunes de 14 ans et moins et les classes partout au Canada sont invités cette année à soumettre des noms commençant par la lettre « A ».

Ces poulains à naître sont spéciaux, puisqu'ils pourraient faire partie un jour du célèbre Carrousel! Cette année, le concours sera l'occasion de nommer jusqu'à 10 poulains.

Une jument noire est debout dans son box avec son poulain (Groupe CNW/Gendarmerie royale du Canada)

Faits en bref :

La GRC élève ses fameux chevaux noirs depuis 1939.

Le Programme d'élevage de la GRC figure parmi les plus importants éleveurs accrédités de Hanovriens au Canada .

. Le Programme d'élevage est reconnu dans le monde entier et certains des plus beaux chevaux au Canada en sont issus.

en sont issus. Les poulains passent les trois premières années de leur vie à la ferme d'élevage, grandissant et se développant avant de joindre le Carrousel.

Le Carrousel joue un rôle important dans l'organisation depuis son premier spectacle en 1876.

Lien : Le concours « Nommez un poulain » de la GRC arrive bientôt

