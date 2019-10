Avis aux médias - Le CIMM dénonce le projet de loi sur l'abolition des commissions scolaires

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM) invite les médias à une conférence de presse afin de dénoncer les dérives du projet de loi no 40 sur l'abolition des commissions scolaires, principalement en ce qui a trait à la démocratie scolaire.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse du CIMM



QUI : Bertrand Guibord (CCMM-CSN)

Jean-Philippe Viau (SEOM-FAE)

Stéphane Soumis (CRM-CSQ)



QUAND : Le 31 octobre 2019 à 10 h



OÙ : Maison du développement durable

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal H2X 3V4

Profil du CIMM

Le Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM) est composé de 9 organisations syndicales représentant plus de 400 000 travailleuses et travailleurs de la région de Montréal issus des secteurs privé et public. Fondé en 1972, le CIMM intervient sur des enjeux comme le transport en commun, l'accessibilité à l'éducation ou le développement durable.

SOURCE COMITE INTERSYNDICAL DU MONTREAL METROPOLITAIN (CIMM)

Renseignements: Sophie Seguin-Lamarche, Affaires publiques, et communications CSQ, Cell./Texto : 514 608-7721, Bureau : 514 356 8888, poste 2420, Courriel : seguin-lamarche.sophie@lacsq.org, Twitter : @sophieseguin