L'union fait l'avenir : lancement des États généraux du syndicalisme région de Montréal

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - C'est avec grande fierté que le coup d'envoi a été donné aux États généraux du syndicalisme à Montréal. Avec pour thème « L'union fait l'avenir », les neuf principales organisations syndicales québécoises - l'APTS, la CSN, la CSD, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ - se réunissent afin de réfléchir ensemble aux défis qui attendent les travailleuses et les travailleurs pour les prochaines années, avec en trame de fond un climat social, économique et politique en ébullition, notamment des attaques au droit de grève avec le projet de loi n° 89.

Un engagement pour l'avenir du syndicalisme

« Nos organisations veulent moderniser leurs approches pour mieux répondre aux attentes variées des travailleuses et travailleurs. Depuis toujours, le syndicalisme est une force de changement. À travers luttes et revendications, nous avons façonné le Québec et obtenu des acquis précieux pour l'ensemble de la société. Aujourd'hui, nous faisons face à de nouveaux défis, mais nos valeurs demeurent solides. Avec cette démarche inédite, nous voulons renforcer notre action collective et bâtir un avenir plus juste et solidaire », ont déclaré conjointement Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente de l'Alliance des professeures et des professeurs de Montréal, et François Dionne, représentant de la région de Montréal de la Centrale des syndicats démocratiques.

Un dialogue ouvert sur des enjeux majeurs

Les États généraux permettront d'examiner plusieurs questions essentielles liées à l'avenir du syndicalisme québécois. Ils porteront sur la place du syndicalisme dans la société et son rôle dans l'amélioration du bien-être collectif, ainsi que sur la capacité des syndicats à mobiliser leurs membres et à accroître leur rapport de force. L'évolution des relations intersyndicales sera également abordée, de même que le modèle québécois en relations de travail ainsi que la représentativité et le sentiment d'appartenance des membres. Enfin, les discussions porteront sur les façons de lever les obstacles à la participation des groupes historiquement discriminés afin d'assurer une plus grande inclusion au sein du mouvement syndical.

Un processus en trois grandes étapes

Cette initiative intersyndicale s'étendra sur plus d'un an et demi et comprendra :

une période de consultation des travailleuses et travailleurs, ainsi que de spécialistes du monde du travail et de la société civile, en 2025 pour recueillir leurs perspectives ; un colloque au printemps 2026 pour discuter des résultats des consultations et identifier des pistes de solution; un grand événement au début de 2027 pour clore les États généraux et présenter les conclusions de cette démarche collective.

En engageant un dialogue sans précédent, ces neuf organisations syndicales québécoises souhaitent poser les fondations d'un syndicalisme solide, plus inclusif et adapté aux réalités de demain.

Organisations participantes :

L'APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ unissent leurs forces pour construire l'avenir du syndicalisme.

SOURCE Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM)

Demandes médias : Simon Lajoie, 514 662-5495