Avis aux médias - Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, s'adressera au Economic Club of Canada au sujet des priorités des Premières Nations : De nouveaux liens et un nouvel agenda - 19 juin 2019

OTTAWA, le 18 juin 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, s'adressera demain au Economic Club of Canada à Ottawa, dans le but de présenter les priorités des Premières Nations et d'établir de nouveaux liens et un nouvel agenda. Son discours portera sur les priorités actuelles axées sur le progrès et qui visent à renforcer les Premières Nations et le Canada. Elles incluent notamment une action immédiate de la part du gouvernement et d'autres priorités clés en préparation de la prochaine élection fédérale.

Événement : Discours de Perry Bellegarde, Chef national de l'APN

« De nouveaux liens et un nouvel agenda : les priorités des Premières Nations sont celles du Canada »

Date et heure : Le mercredi 19 juin 2019 - 7 h 30 HE

Lieu : Fairmont Château Laurier, Canadian Room

1, rue Rideau, Ottawa

L'allocution est ouverte aux représentants des médias. Ceux-ci pourront s'inscrire sur place. L'allocution débutera à 8 h HE. Pour plus d'information, veuillez visiter le https://www.economicclub.ca/events.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

