Avis aux médias - Le candidat à la nomination à la Cour suprême du Canada participera à une séance de questions et réponses

OTTAWA, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Le juge Nicholas Kasirer prendra part à une séance de questions et réponses à laquelle participeront des membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, des membres du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles et des représentants du Bloc Québécois, du Parti vert du Canada et du Parti populaire du Canada. La séance sera animée par Geneviève Cartier, Doyenne, Faculté de droit, Université de Sherbrooke.

Date : Le jeudi 25 juillet



Lieu : Salle 100

Édifice Sir John A. Macdonald

144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)



Heure : 14 h (heure locale)

Notes à l'intention des médias :

Un service de traduction simultanée sera offert

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 30

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire devront obtenir au préalable une accréditation de la Tribune. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Philippe.Perrier à l'adresse Philippe.Perrier@parl.gc.ca.

