TORONTO, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Lors de la réunion du Conseil du 27 novembre 2020, le Barreau de l'Ontario présentera un doctorat en droit (LLD) honorifique à l'auteur, conférencier, survivant de l'Holocauste et éducateur Tibor « Max » Eisen.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Né en Moldavie, en Tchécoslovaquie, dans une famille juive orthodoxe, M. Eisen avait deux frères et une petite sœur. L'année de ses dix ans, la Hongrie occupe la Slovaquie et en 1944, sa famille est déportée à Auschwitz-Birkenau où la plupart des membres de sa famille sont immédiatement tués dans des chambres à gaz.

M. Eisen survit aux camps de concentration et à la marche de la mort vers Mauthausen, Melk et Ebensee en janvier 1945. Il est libéré par le 761e bataillon de chars américain Black Panther le 6 mai 1945.

En 2015 et 2016, M. Eisen a témoigné en Allemagne contre deux anciens gardes d'Auschwitz qui ont été condamnés à l'issue de leur procès.

Ses mémoires, By Chance Alone, décrivent ses expériences en tant que survivant des camps de concentration.

Renseignements sur l'évènement virtuel

Date : 27 novembre 2020

Heure : La réunion du Conseil commence à 9 h.

Présentation à environ : 9 h, suivie d'une allocution de M. Eisen

La cérémonie sera diffusée le matin sur LSO.ca

La webémission sera accessible sur demande au même lien, environ une semaine plus tard.

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence à l'avance auprès de la personne-ressource ci-dessous.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public.

