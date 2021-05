TORONTO, le 25 mai 2021 /CNW/ - Lors de la réunion du Conseil du 27 mai 2021, le Barreau de l'Ontario présentera un doctorat en droit, honoris causa (LLD) à l'honorable George Czutrin, pour son dévouement à l'accès à la justice familiale.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Tout au long de sa carrière, le juge Czutrin s'est souvent exprimé en tant qu'auteur, conférencier et professeur sur des questions liées au droit de la famille. Sous sa direction en tant que juge principal de la Cour de la famille, il s'est fait le champion de l'expansion du tribunal unifié de la famille, de la justice familiale, de l'innovation de la Cour de la famille et de l'accès à la justice familiale. Son leadership, sa chaleur et son humilité lui ont valu le respect de la magistrature, de la profession juridique, des partenaires de la justice et de la population de l'Ontario.

Lire l'article dans la Gazette sur le juge Czutrin.

Renseignements sur l'évènement virtuel

Date : 27 mai 2021

Heure : La réunion du Conseil commence à 9 h

Présentation vers : 9 h, suivie de l'allocution du juge Czutrin.

L'accès à la webémission sera donné le matin de la cérémonie au LSO.ca.

La webémission sera disponible sur demande au même lien, environ une semaine plus tard.

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence à l'avance auprès de la personne-ressource ci-dessous.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

