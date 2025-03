AVIS AUX MÉDIAS - Lancement du livre « Sauver Hydro : notre avenir énergétique en jeu »

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SSPHQ-SCFP 4250) convie le public au lancement du livre « Sauver Hydro : notre avenir énergétique en jeu », essai politique rédigé par le journaliste et auteur, François Perreault, et publié aux éditions Somme toute.

« La diversité des voix se fait de plus en plus entendre sur l'importance de maintenir les services publics d'électricité. Certes, nous, les syndicats chez Hydro-Québec, sommes inquiets depuis longtemps, car nous vivons la privatisation au jour le jour. Mais, de plus en plus de voix s'élèvent devant les dangers de perdre le contrôle sur ce service essentiel », de dire Gilles Cazade, président du SSPHQ.

Quoi : Lancement officiel du livre « Sauver Hydro : notre avenir énergétique en jeu »



Date : Mercredi 26 mars 2025



Heure : De 15 h 30 à 18 h



Où : Maison du développement durable, Atrium Hydro-Québec, 50, rue Sainte-Catherine, Montréal, H2X 3V4

Cet événement s'inscrit dans une campagne de visibilité qui vise, notamment, à sensibiliser le public aux enjeux entourant la privatisation des actifs d'Hydro-Québec et à défendre l'expertise d'Hydro-Québec en matière d'énergie.

