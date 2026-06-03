AVIS AUX MÉDIAS - Lancement du 9e avis du Comité consultatif sur les changements climatiques portant sur la décarbonation du bâtiment - lundi 8 juin à 8h

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse du Comité consultatif sur les changements climatiques à l'occasion du lancement de son neuvième avis, intitulé « Un parc immobilier sobre en carbone et en énergie, résilient et abordable ».

Cet avis porte sur la décarbonation du secteur du bâtiment et formule 14 recommandations au gouvernement du Québec afin de réduire la demande énergétique, d'accélérer la transformation du parc immobilier et de renforcer la résilience des bâtiments face aux changements climatiques.

La conférence de presse se tiendra le lundi 8 juin à 8 h , tout juste avant l'ouverture du deuxième Sommet Québec Capitale Climat, au Centre des congrès de Québec.

Prendront la parole :

Alain Webster, président du Comité et professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke;

Annie Levasseur, membre du Comité, professeure à l'École de technologie supérieure (ETS) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la mesure de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques;

Alain Bourque, membre du Comité et directeur général d'Ouranos.

AIDE-MÉMOIRE

Date : le lundi 8 juin 2026

le lundi 8 juin 2026 Heure : de 8 h à 8 h 30

: de 8 h à 8 h 30 Lieu : Centre des congrès de Québec

Accès via le 900, avenue Honoré-Mercier, Salle 2104B

Centre des congrès de Québec Accès via le 900, avenue Honoré-Mercier, Salle 2104B Webdiffusion : les représentants des médias qui souhaiteraient participer à la conférence de presse à distance peuvent nous envoyer un courriel pour recevoir un lien de webdiffusion.

Pour de l'information, pour une demande d'entrevue ou pour obtenir le lien de diffusion :

Martin Brie

Directeur des affaires publiques, des relations internationales et de la mobilisation

Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec

Téléphone : 418 655-7216

[email protected]

Les journalistes intéressés à couvrir également le Sommet Québec capitale climat peuvent écrire à [email protected]

SOURCE Comité consultatif sur les changements climatiques