Avis aux médias - Lancement de la Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal invite les médias au lancement de la Semaine d'actions contre le racisme (SACR) et pour l'égalité des chances.

Mme Gracia Kasoki Katahwa, responsable des ressources humaines et de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Mme Samira Laouni, coordonnatrice de la SACR, M. Frantz Voltaire, président et co-fondateur de la SACR, Mme Roselyne Mavungu, directrice générale du Centre de la prévention de la radicalisation menant à la violence, Mme Laurence Guénette, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés et Mme Myrlande Pierre, vice-présidente, responsable du mandat Charte, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, prendront la parole pour l'occasion.

Date : Le vendredi 21 mars 2025



Heure : 13 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (Hall d'honneur)

275 rue Notre-Dame Est

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected].

