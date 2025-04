AVIS AUX MÉDIAS - Lancement de campagne et activité de mobilisation - L'autobus en parallèle, c'est essentiel ! Ramenez nos autobus sur le pont Samuel-De Champlain

BROSSARD, QC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil provincial du secteur transport terrestre lancent une campagne contre l'exclusivité du REM sur le pont Samuel-De Champlain et l'interdiction actuelle de toute concurrence de la part des autres sociétés de transport concernant sa clientèle. La population de la Rive-Sud et de la région métropolitaine est captive d'un service de transport en commun plus long, moins efficace et moins fiable et les nombreuses ratées du REM en témoignent. Ça suffit.

Quoi : Lancement de la campagne contre l'exclusivité du REM et activité de tractage et de distribution qui vise à sensibiliser la population



Où : Terminus Panama

1895, av. Panama, Brossard, Québec, J4W 2S8



Quand : Mercredi 16 avril, de 6 h 30 à 8 h 30.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8 700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

