Avis aux médias - La Ville de Montréal et ses partenaires dévoilent le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030

MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée du responsable de la gestion et de la planification immobilières, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau à la Ville de Montréal, Robert Beaudry, du vice-président du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau, Karel Mayrand, et de la directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau, Isabelle Bonneau, dévoilent l'ambitieux Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030, qui voit le jour au terme de trois ans de concertation, de consultation et de recherche.

Briefing technique

En présentiel avec respect des règles sanitaires.

Le briefing technique sera également diffusé sur le web en direct. Pour y participer cliquez ici.

Date : Le mercredi 14 avril 2021 Heure : 9 h 30 Lieu : Parc Jean-Drapeau Complexe aquatique - Stationnement P-10

Conférence de presse

Date : Le mercredi 14 avril 2021 Heure : 11 h Lieu : Espace 67 Parc Jean-Drapeau - Stationnement P-10

La conférence de presse se déroulera à l'extérieur. Les représentants des médias sont invités à participer en personne, en respectant les règles sanitaires.

Le point de presse sera aussi diffusé en Facebook Live. Si vous participez à distance, rendez-vous au https://www.facebook.com/ParcJeanDrapeau/live/

Pour la période de questions, nous vous invitons à vous identifier et à envoyer vos questions au numéro suivant : 514 922-2634

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Pour information : Eveline Trudel-Fugère, Chargée de communication, Parc Jean-Drapeau, 514 704-2225, [email protected]