TORONTO, le 8 nov. 2024 /CNW/ - La secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Julie Dabrusin, annoncera un soutien fédéral pour des infrastructures pour véhicules électriques, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson. Un point de presse suivra.

Date : 12 novembre 2024

Heure : 13 h 30 (HE)

Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]