TORONTO, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à participer à la sixième Semaine annuelle de l'accès à la justice de l'Ontario du 25 au 29 octobre, qui présente une série de programmes virtuels axés sur les thèmes de la justice inclusive et du développement de la conscience communautaire.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est présentée par le Groupe d'action sur l'accès à la justice en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et les partenaires du secteur de la justice. En plus des occasions de formation qu'elle offre aux professionnels du droit, les programmes de cette année comprennent des ateliers publics conçus pour aider à réduire les obstacles quotidiens à l'accès au système de justice. Ces séminaires gratuits d'information juridique publics auront lieu les 27 et 28 octobre et répondront à des questions d'ordre juridique de tous les jours et renverront les participants à des ressources pertinentes.

Visitez le site Web du TAG pour avoir des renseignements détaillés sur tous les évènements, résumés ci-dessous :

Lundi 25 octobre

Examen approfondi : la réponse du secteur de la justice aux appels à l'action de la CVR

Évènement national : Accès à la justice : perspectives autochtones

Fondation : vers la compétence culturelle dans le secteur de la justice

Utilisez votre formation juridique : crise en Afghanistan

Mardi 26 octobre

Collaborer pour accroitre l'accès à la justice

Accès à la justice axé sur les personnes : pratiques exemplaires pour servir les clients ayant des problèmes de santé mentale

Évènement national : Réflexions sur l'impact de la COVID-19 sur l'arbitrage en ligne

Outils d'accès à la justice et ressources pour les praticiens exerçant seuls ou en petits cabinets

Mercredi 27 octobre

Journée nationale des avocats de service

Accès à la justice en pratique : Conseils pour intégrer l'accès à la justice dans votre pratique du droit

Atelier public : Clinique juridique gratuite du programme de pratique du droit 2021

Atelier public : Droits linguistiques et services en français en Ontario

Évènement national : Pratiques exemplaires dans la consultation des Autochtones

Innovation inclusive : pratiques exemplaires pour les tribunaux virtuels donnant « priorité au numérique »

Évènement national : Accès à la justice en région rurale

Atelier public : Le droit et le quotidien -- posez vos questions juridiques

Justice sur le terrain

Jeudi 28 octobre

Atelier public : Clinique juridique gratuite du programme de pratique du droit 2021

Évènement national : Colloque sur la justice communautaire : promouvoir l'accès à la justice communautaire

Lignes directrices pour de meilleurs ateliers juridiques

Évènement national : Justice pour les personnes handicapées : accessibilité et plus encore

Faire des liens : promouvoir le rôle des parajuristes dans l'accès à la justice

Vendredi 29 octobre

Comment le journalisme favorise le discours public sur la réforme du système de justice pénale

Briser la stigmatisation injuste liée aux casiers judiciaires

Pourquoi être optimiste quant à la réforme du système de mise en liberté sous caution en Ontario ?

Le Groupe d'action sur l'accès à la justice (TAG) a été créé par le Barreau de l'Ontario en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans tout le secteur de la justice. Avec le soutien financier du Barreau de l'Ontario et la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec des parties prenantes du secteur de la justice afin de développer des solutions durables et axées sur le public pour instaurer un changement systémique.

