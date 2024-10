TORONTO, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont conviés à la neuvième Semaine annuelle de l'accès à la justice de l'Ontario du 28 octobre au 1er novembre. Des programmes virtuels variés seront offerts sans frais aux professionnels du droit, aux membres du secteur de la justice et aux membres du public. Cette semaine immersive de formations portera sur le thème de cette année, « Redéfinir l'accès à la justice ». Ce thème général nous permet de réfléchir à l'accès à la justice dans des situations plus larges -- du point de vue de la technologie, de l'accessibilité ou de l'inclusivité.

Consultez le site Web du TAG pour avoir plus de renseignements sur la programmation de la semaine, résumés ici :

Lundi 28 octobre

Redéfinir l'accès à la justice en français

Les visions du monde autochtones transforment la justice : ce que cela peut signifier du point de vue de l'accès à la justice?

Projet d'aides de confiance dans une communauté de retraité(e)s en Ontario

Qu'advient-il de la règlementation de l'IA en Ontario ?

? Aide juridique Ontario : Une voie directe vers une carrière en justice sociale

Dix parajuristes dans différents domaines de pratique juridique qui peuvent vous aider avec vos problèmes juridiques quotidiens

Mardi 29 octobre

Éducation à l'intention des parties à un litige familial

Table ronde des Legal Diversity Associations (RODA)

Comprendre les effets des activités sur l'accès à la justice : élaborer un cadre d'évaluation des effets pour la Fondation du droit de l' Ontario

Comment adapter les services pro bono à votre cabinet ou pratique

à votre cabinet ou pratique Penser autrement (pour les parajuristes)

Mercredi 30 octobre

Clinique d'information juridique gratuite du programme de pratique du droit de l'Université d' Ottawa

Obstacles à l'accès à la justice pour les usagers des tribunaux de l' Ontario

La place des plateformes numériques pour redéfinir l'accès à l'information juridique en français

L'IA générative au service de la justice

Le chainon manquant : La hausse des frais juridiques pour ceux et celles qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique

Réponses à vos questions juridiques de tous les jours

Jeudi 31 octobre

Clinique d'information juridique gratuite du programme de pratique du droit de l'Université d' Ottawa

Mettre en place un système de prestation de services juridiques non restrictif

Vendredi 1er novembre

Redéfinir l'accès à la justice par la plaidoirie visuelle

Perspectives autochtones sur l'accès à la justice dans le Nord

Aux membres des médias : Veuillez confirmer votre participation aux séances en contactant la source citée ci-dessous. Merci.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est organisée par le TAG : le Groupe d'action sur l'accès à la justice en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et les partenaires locaux et nationaux du secteur de la justice. Le Barreau a créé le TAG en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans le secteur de la justice. Avec l'appui du Barreau de l'Ontario et de la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec de nombreux intervenants du secteur de la justice pour créer des solutions sensées et axées sur le public afin de favoriser le changement systémique. Lire la fiche d'information.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

Julia Ballerio-Dupé, conseillère bilingue en affaires publiques, Politiques, équité et relations externes