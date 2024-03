TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires), Pam Damoff, prononcera une allocution au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, à l'occasion du symposium CACHE Challenge annuel, organisé par le réseau Conscience. Ce dernier est bénéficiaire de financement du Fonds stratégique pour l'innovation.

Date : Le jeudi 7 mars 2024

Heure : 8 h 25 (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

