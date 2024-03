Avis aux médias: La SCHL rendra public son dernier rapport sur l'offre de logements

OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son rapport semestriel sur l'offre de logements le 27 mars à 10 h (HE).

Le Rapport sur l'offre de logements de la SCHL fournira une analyse détaillée des tendances de la construction de logements neufs dans les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada :

Toronto

Vancouver

Montréal

Edmonton

Calgary

Ottawa

