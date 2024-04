OTTAWA, ON, le 3 avril 2024 /CNW/ - Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son plus récent rapport Perspectives du marché de l'habitation (PMH) le jeudi 4 avril à 10 h (HE).

Le PMH donne un aperçu et des prévisions de la construction résidentielle, des marchés locatifs, des ventes de logements et des prix des logements. Cette version du PMH, ainsi qu'un aperçu national, fournit également des données et des prévisions sur :

Toronto

Vancouver

Montréal

Edmonton

Calgary

Ottawa

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

