OTTAWA, ON, le 18 juin 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son dernier rapport sur les écarts dans l'offre de logements le jeudi 19 juin à 10 h (HE).

Cette nouvelle édition du rapport présente les résultats obtenus avec une méthodologie plus complète pour estimer la quantité de logements qu'il faut construire dans les 10 prochaines années pour rétablir l'abordabilité.

Le rapport fournira des estimations nationales et provinciales, ainsi que des estimations pour les 6 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada : Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal.

