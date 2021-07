OTTAWA, ON, le 6 juill. 2021 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera les résultats de la dernière Enquête sur les résidences pour personnes âgées (ERPA). L'ERPA vise des résidences pour personnes âgées privées et sans but lucratif qui ne sont pas réservées aux résidents et résidentes ayant besoin de soins assidus. Une personne qui reçoit des soins assidus a besoin d'au moins 1,5 heure de soins par jour.

Les résultats de l'enquête et les tableaux de données correspondants seront disponibles à compter du mardi 6 juillet à 10 h, heure de l'Est.

Les informations recueillies comprennent les loyers, les taux d'inoccupation et d'autres informations connexes. Les données sur le marché des résidences pour personnes âgées proviennent de sept régions du Canada :

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Canada atlantique

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

