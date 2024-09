AVIS AUX MÉDIAS - La rentrée parlementaire : « Nous aussi on veut rentrer au travail !»

OTTAWA, ON, le 16 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la rentrée parlementaire fédérale, les syndiqué.e.s en lock-out de Vidéotron Gatineau s'installeront de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h sur la colline parlementaire afin de rappeler que leur conflit perdure et qu'eux aussi veulent retourner au travail.

« Au lieu de négocier, Pierre-Karl Peladeau s'attaque à la dignité et à la vulnérabilité de ses propres employés qui sont dans la rue et sans salaire depuis 11 mois. Vu que Vidéotron a recours à des travailleurs de remplacement, il ne sent pas de pression économique et laisse ses employés dans la rue. Nous aussi on veut rentrer au travail ! », de déclarer Nick Mingione, président du SCFP 2815.

Une loi contre l'utilisation de travailleurs de remplacement a été adoptée par le parlement canadien en juin dernier, mais la loi entrera en vigueur seulement en juin 2025.

Qui : Le syndicat des travailleuses et travailleurs de Vidéotron (SCFP 2815)

Quoi : Rassemblement des travailleuses et travailleurs en lock-out de Vidéotron sur la colline parlementaire

Où : 111, rue Wellington, Ottawa (Québec) K1A 0A9

Quand : Le lundi 16 septembre de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h. Des discours seront prononcés à 10h30 à la Flamme du centenaire.

