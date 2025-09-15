Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION DE L'OUEST CANADIEN À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 CÉLÉBRANT LA VIE ET L'ŒUVRE DE DAPHNE ODJIG English
Nouvelles fournies parMonnaie royale canadienne (MRC)
15 sept, 2025, 13:02 ET
OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ -
Événement :
La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces dans des succursales de Postes Canada à Régina (Saskatchewan), Calgary et Canmore (Alberta) et invite la population à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.
Détails :
Postes Canada | Shoppers Drug Mart
4130, rue Albert
Regina (Saskatchewan)
S4S 3R0
Le mardi 16 septembre 2025, de 10 h à 16 h
Postes Canada | Shoppers Drug Mart
356-100, ch. Anderson SE
Calgary (Alberta)
T2J 3V0
Le jeudi 18 septembre 2025, de 10 h à 16 h
Bureau de Postes Canada
1-801, 8ᵉ Rue
Canmore (Alberta)
T1W 1A0
Le vendredi 19 septembre, de 10 h à 16 h
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]
