LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION DE L'OUEST CANADIEN À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 CÉLÉBRANT LA VIE ET L'ŒUVRE DE DAPHNE ODJIG

Monnaie royale canadienne (MRC)

15 sept, 2025

OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ -

Événement : 

La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces dans des succursales de Postes Canada à Régina (Saskatchewan), Calgary et Canmore (Alberta) et invite la population à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.

De plus, les Canadiennes et les Canadiens auront la chance d'ajouter à leur collection, la pièce de 2 $ 2025 - 150e anniversaire de la Cour Suprême du Canada. 

Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.


Détails :        

Postes Canada | Shoppers Drug Mart

4130, rue Albert

Regina (Saskatchewan)

S4S 3R0

Le mardi 16 septembre 2025, de 10 h à 16 h



Postes Canada | Shoppers Drug Mart

356-100, ch. Anderson SE

Calgary (Alberta)

T2J 3V0

Le jeudi 18 septembre 2025, de 10 h à 16 h



Bureau de Postes Canada

1-801, 8ᵉ Rue

Canmore (Alberta)

T1W 1A0

Le vendredi 19 septembre, de 10 h à 16 h

Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370

