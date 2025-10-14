Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION DE À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 CÉLÉBRANT LA VIE ET L'ŒUVRE DE DAPHNE ODJIG English
Nouvelles fournies parMonnaie royale canadienne (MRC)
14 oct, 2025, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 14 oct. 2025 /CNW/ -
|
Événement :
|
La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à ses Boutiques de Winnipeg et d'Ottawa et invite la population à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.
|
|
|
|
Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.
|
|
|
Détails :
|
Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg
|
|
520, boulevard Lagimodière
|
|
Du jeudi 16 octobre au samedi 18 octobre 2025, de 9 h à 16 h
|
|
|
|
Boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa
|
|
320, promenade Sussex
|
|
Du vendredi 17 octobre au dimanche 19 octobre 2025, de 10 h à 16 h
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]
Partager cet article