OTTAWA, ON, le 4 avril 2025 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce de circulation spéciale de un dollar pour souligner le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada et rendre hommage à l'histoire et à l'importance incontestable de cette institution nationale. Cette nouvelle pièce sera dévoilée à la Cour suprême du Canada à Ottawa, le jour même de son anniversaire, soit le 8 avril 2025.

Lieu : Cour suprême du Canada

Hall d'honneur

301, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0J1



Date : Mardi 8 avril 2025

Arrivée des médias et des personnes invitées : 12 h 30

Nous demandons aux personnes invitées et aux médias d'arriver un peu plus

tôt puisqu'il y aura un contrôle de sécurité au moment d'entrer dans l'édifice.

Allocution et dévoilement : 13 h Participants et participantes :



Le très honorable Richard Wagner, C.P., juge en chef du Canada

Marie Lemay, présidente, Monnaie royale canadienne

Remarque : Une cérémonie de citoyenneté, organisée conjointement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, la Monnaie royale canadienne et la Cour suprême du Canada aura lieu avant le dévoilement de la pièce. Les personnes qui prendront part à cette cérémonie sont invitées au dévoilement et pourraient être disposées à s'adresser aux médias intéressés.

Les médias accrédités souhaitant assister au lancement peuvent s'inscrire d'avance à [email protected].

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité.

Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

