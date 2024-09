OTTAWA, ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce de circulation spéciale de 2 $ commémorant le 100e anniversaire de l'Aviation royale canadienne (ARC) et sa contribution au soutien, à la défense et à la représentation des Canadiens au pays et à l'étranger. Le lancement de cette nouvelle pièce de monnaie aura lieu à la 17e Escadre, située à la Base Forces canadiennes Winnipeg le 18 septembre 2024.

Lieu : 17e Escadre / Base Forces canadiennes Winnipeg

Hangar 11

715, rue Wihuri

Winnipeg MB R3J 3Y5



Date : Mercredi 18 septembre 2024

Arrivée des médias et des personnes invitées : 13 h 00

Discours et dévoilement : 13 h 30



Participant.e.s:



Marie Lemay, présidente, Monnaie royale canadienne

Phyllis Clark, présidente du Conseil d'administration de la Monnaie royale canadienne

Lieutenant-général Eric Kenny, Commandant de l'Aviation royale canadienne

Colonel Margaret Jacula, Chef de l'équipe de campagne de l'Aviation royale canadienne 2024

Les médias accrédités souhaitant assister au lancement doivent s'enregistrer d'avance à [email protected]. Comme l'événement se déroule sur une Base Forces canadiennes, les médias sont priés de se présenter avec une pièce d'identité avec photo et/ou leur accréditation de média.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370