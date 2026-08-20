Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE DÉVOILERA UNE NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ POUR COMMÉMORER LE 100e ANNIVERSAIRE DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE

OTTAWA, ON, le 20 août 2026 /CNW/ -- La Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce de circulation spéciale de 2 $ honorant le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne. Le dévoilement aura lieu lors du 50e Congrès national de la Légion royale canadienne, à Winnipeg (Manitoba), afin de souligner le siècle de service de la Légion auprès des vétérans, leurs proches et dans leurs collectivités.

Lieu : Centre des Congrès RBC | Salle A (Niveau 3)

375, avenue York

Winnipeg (Manitoba) R3C 3J3



Date : Lundi 24 août 2026

Arrivée des médias et des personnes invitées : 13 h 45

Nous demandons aux personnes invitées et aux médias de s'enregistrer à l'accueil à leur arrivée.

Discours et dévoilement : 14 h



Participants: Berkley Lawrence, Président national, Légion royale canadienne

Simon Kamel, Président par intérim, Monnaie royale canadienne

Vlada Pashchenko, Conceptrice de pièces

Les médias accrédités souhaitant assister au lancement peuvent s'enregistrer d'avance à [email protected].

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alexandre Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]