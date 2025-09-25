WINDSOR, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, soulignera les mesures mises en place pour soutenir l'industrie de l'automobile, ainsi que les travailleurs et travailleuses qui sont touchés par les droits de douane.

Date : Le vendredi 26 septembre 2025

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu :

Windsor (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]