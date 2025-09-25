Avis aux médias - La ministre Valdez soulignera le soutien fédéral offert aux travailleurs de l'industrie de l'automobile touchés par les droits de douane américains et les perturbations commerciales English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
25 sept, 2025, 13:38 ET
WINDSOR, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, soulignera les mesures mises en place pour soutenir l'industrie de l'automobile, ainsi que les travailleurs et travailleuses qui sont touchés par les droits de douane.
Date : Le vendredi 26 septembre 2025
Heure : 10 h (heure de l'Est)
Lieu :
Windsor (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.
Restez branchés
Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.
X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn
Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources: Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
Partager cet article