WINDSOR, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, fera le point sur la politique « Achetez canadien » et les investissements prévus dans le budget de 2025 en appui aux petites et moyennes entreprises.

La ministre répondra aux questions des médias après son allocution.

Date : Le lundi 10 novembre 2025

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu :

Anchor Danly

2590, avenue Ouellette

Windsor (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

Ils devront présenter une pièce d'identité professionnelle à leur arrivée.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Sarphina Chui, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]