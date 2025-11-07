Avis aux médias - La ministre Valdez fera le point sur la politique « Achetez canadien » et les investissements du budget fédéral en appui aux petites et moyennes entreprises English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
07 nov, 2025, 16:39 ET
WINDSOR, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, fera le point sur la politique « Achetez canadien » et les investissements prévus dans le budget de 2025 en appui aux petites et moyennes entreprises.
La ministre répondra aux questions des médias après son allocution.
Date : Le lundi 10 novembre 2025
Heure : 10 h (heure de l'Est)
Lieu :
Anchor Danly
2590, avenue Ouellette
Windsor (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.
Ils devront présenter une pièce d'identité professionnelle à leur arrivée.
SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Sarphina Chui, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
