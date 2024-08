GATINEAU, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, visitera la garderie Le Petit Voilier à Bedford, en Nouvelle-Écosse, et y rencontrera ses employés afin de souligner les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants qui visent à mieux soutenir les jeunes familles.

La ministre Sudds sera accompagnée par le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, et par la présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Anita Anand.

Les médias sont invités à la visite. Un point de presse suivra.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.



Date : Le jeudi 8 août 2024

Heure : 9 h 30 (HAA)







Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h 15 (HAA) le jeudi 8 août 2024. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Geneviève Lemaire, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]