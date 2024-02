OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le jeudi 1er février 2024, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, accompagnée de l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale et de Randeep Sarai, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, dévoilera une exposition commémorant le 100e anniversaire de l'Aviation royale canadienne. Plusieurs invités se joindront aux ministres Petitpas Taylor et Blair, dont la majore (à la retraite) Dee Brasseur, l'une des premières femmes pilotes de CF-18 Hornet au monde.

La ministre Petitpas Taylor, ainsi que d'autres participants, sera à la disposition des médias pour des entrevues et des photos après l'événement.

Les membres des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire et obtenir de plus amples détails sur l'événement en communiquant avec [email protected] en indiquant leur nom et leur organe de presse.

Veuillez nous prévenir si vous avez des besoins liés à l'accessibilité et nous travaillerons avec vous pour faciliter votre participation.

