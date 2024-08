DARTMOUTH, NS, le 29 août 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, aux côtés de la contre-amirale Josée Kurtz, commandante des Forces maritimes de l'Atlantique et des Forces opérationnelles interarmées de l'Atlantique, et du colonel David Holmes, commandant de la 12e Escadre Shearwater, dévoilera l'affiche de la Semaine des vétérans 2024 à Dartmouth (Nouvelle-Écosse).

La ministre Petitpas Taylor et d'autres participants à l'activité seront disponibles pour répondre aux questions des médias et prendre des photos à la suite de l'annonce.

Des photos pourront être fournies sur demande.

Lieu : 12e Escadre Shearwater

Dartmouth (Nouvelle-Écosse) Date : Le mardi 3 septembre 2024 Heure : 10 h HAA

Remarque pour les médias :

Les personnes souhaitant assister à l'activité doivent s'inscrire avant 18 h HAA le lundi 2 septembre en fournissant leur nom et leur organe de presse à [email protected] et à [email protected].

Les membres des médias doivent accéder à la 12e Escadre Shearwater par l'entrée principale de l'avenue Bonaventure et doivent apporter une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement. Nous vous prions d'arriver avant 9 h 45 HAA.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Isabelle Arseneau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]