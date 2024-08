FREDERICTON, NB, le 26 août 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, assistera au Forum des vétérans 2ELGBTQI+ à Fredericton, organisé en partenariat avec Vétérans arc-en-ciel Canada et le Fonds Purge LGBT.

Le Forum se tiendra les 28 et 29 août. Il s'agira d'une activité hybride où les participants seront présents en personne et virtuellement. Il offrira aux participants l'occasion de réseauter et de discuter avec d'autres intervenants, ainsi que de faire part de leurs points de vue et de leurs expériences directement au Ministère.

Au cours du Forum, la ministre accueillera les participants, écoutera des présentations et des discussions en groupe, et s'adressera directement aux vétérans et aux intervenants. Les principaux sujets abordés seront les progrès réalisés en matière de soutien aux vétérans 2ELGBTQI+, la diversité et le changement de culture au sein des FAC, ainsi que la santé mentale.

Notes pour les médias : Bien que le forum ne soit pas ouvert aux médias, les journalistes qui souhaitent obtenir des photos ou réaliser une entrevue avec la ministre Petitpas Taylor ou des participants au Forum sont invités à écrire à l'adresse suivante : [email protected].

