Avis aux médias - La ministre Ng annoncera un investissement fédéral pour soutenir une entreprise locale dirigée par une femme

MARKHAM, ON, le 14 août 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à Markham pour annoncer, en compagnie de Son Honneur Frank Scarpitti, le maire de Markham, un investissement fédéral destiné à soutenir une entreprise détenue par une femme. Ils seront accompagnés d'entrepreneures et de chefs d'entreprise de la région.

Événement : Annonce au titre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat



Date : Le jeudi 15 août 2019



Heure : De 9 h 30 à 11 h



Lieu : Everest Clinical Research

Trillium Executive Centre

675, promenade Cochrane

Tour Est, 4e étage

Markham (Ontario)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Corinne Havard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, corinne.havard@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

