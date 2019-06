Avis aux médias - La ministre Murray lancera une nouvelle stratégie pour faire croître l'économie de l'Ouest canadien et appuyer les emplois de classe moyenne.

BURNABY, BC, le 13 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, sera au British Columbia Institute of Technology demain pour lancer Croissance de l'Ouest : la Stratégie de croissance de l'Ouest canadien.

Date : Vendredi 14 juin 2019



Heure : 11 h



Endroit : NE 4 - Immeuble Carpentry

British Columbia Institute of Technology - campus Burnaby

3700, avenue Willingdon

Burnaby (Colombie-Britannique)

