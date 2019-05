Avis aux médias - La ministre McKenna participera à la Conférence ministérielle sur l'énergie propre et fera une annonce

OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, se rendra à Vancouver pour prendre part à la 10e Conférence ministérielle sur l'énergie propre qui se tiendra le 28 mai 2019.

Le Canada accueillera plus de 25 pays pour discuter d'un environnement plus propre dans l'avenir et démontrer son leadership en matière d'innovation dans les technologies propres, défendre l'égalité des sexes, les jeunes et les peuples autochtones dans le domaine de l'énergie propre et promouvoir le Canada auprès des investisseurs étrangers.

Calendrier des activités pour la ministre McKenna

La ministre McKenna participera au volet « Ignite Talk » de la Conférence ministérielle sur l'énergie propre qui traitera de la diversité des approches.

Activité : Discours Heure : 11 h 45 (HAP) Lieu : Salle 118-220

La ministre McKenna prononcera un discours lors de l'atelier « Drive to Zero », puis elle sera accompagnée de Tamara Vrooman et de Steven Guilbeault, coprésidents du Conseil consultatif sur l'action pour le climat, pour souligner la publication du rapport final du Conseil. Un point de presse suivra.

Activité : Discours et point de presse Heure : 13 h (HAP) Lieu : Salle 220

Les représentants des médias doivent s'inscrire pour avoir accès aux conférences de presse, aux activités et aux entrevues réalisées sur place dans le cadre de la CEM10/MI-4. Visitez le site suivant afin d'obtenir l'accréditation pour les médias : http://cmep-mi-vancouver2019.ca/journalistes/.

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

