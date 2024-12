OTTAWA, ON, le 4 déc. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, annoncera un investissement en appui au tourisme autochtone au Yukon. La présidente du conseil d'administration de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Elaine Chambers, le ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon, l'honorable John Streicker, et le chef de la Première nation Kwanlin Dün, Sean Smith, participeront également à cette annonce.

Date : Le jeudi 5 décembre 2024

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu :

Tribune de la presse parlementaire canadienne

180, rue Wellington, pièce 325

Ottawa (Ontario)

La conférence de presse aura lieu en personne ou sur Zoom. L'accès est réservé aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire. Les représentants des médias qui n'en sont pas membres sont priés d'envoyer un courriel à l'adresse [email protected] pour demander une accréditation temporaire. L'accréditation temporaire leur permettra de participer sur Zoom et de poser des questions.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Jean-Christophe Armstrong, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected], 343-543-7313; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]